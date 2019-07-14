اليوم.. محاكمة 15 متهمًا بالتعدي على ضباط شرطة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضابط شرطة بالبدرشين.

من المقرر أن تنظر القضية برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري، وخالد مرعي رشوان.

وأسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قام المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد قوة من قسم البدرشين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.