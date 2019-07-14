شكرا لقرائتكم خبر عن «الكيانات المصرية بالخارج» يبحث الاستثمار في مصر والفرص السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج 3 ورش عمل، ناقشت عددًا من المحاور التي تهم المصريين بالخارج، في ضوء ما طرحوه من استفسارات وما تم تقديمه من مقترحات.

ناقشت الورشة الأولى الجهود الحكومية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وكل المشروعات والبنية التحتية التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ جيد لجذب الاستثمارات، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والخريطة الاستثمارية المصرية التي يتم تحديثها كل ثلاثة شهور.

Advertisements

كما تناولت الورشة مناقشة قانون الاستثمار الجديد والحوافز الرئيسية التي يتيحها، وكذلك البنية التحتية المتكاملة التي قامت بها الدولة للتسهيل على المستثمرين، وأيضًا تطرق الحديث إلى سبل فض المنازعات الاستثمارية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التي انتهجتها مصر استكمالا لمسيرة التنمية.

وناقشت ورشة العمل الثانية قضايا مهمة متعلقة بخدمات حكومية، برئاسة المستشار عادل عمران، المستشار القانونى لوزارة الهجرة، وبمشاركة ممثلين عن وزارتى الدفاع والخارجية، وكذلك مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الجوازات والهجرة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «إننا نحتاج لمزيد من تحرك الكيانات المصرية بالخارج، ويحتاج هذا التحرك إلى توسيع دائرة اهتماماتهم ورفع درجات الوعى والقدرة على التواصل مع المجتمعات والانسجام بداخلها».

من جانبه، قال ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، خلال الورشة، إن هناك استراتيجية واضحة وموحدة لتيسير كل التعاملات الخاصة باستخراج المستندات، والتى أصبحت لا تحتاج سوى ثلاثة أيام للانتهاء منها، إلا ما يعرض منها على لجنة قضائية، وتتطلب مزيدا من الوقت للانتهاء منها. وأوضح ممثل هيئة تنشيط السياحة أن السياحة في مصر آخذة في الصعود مرة أخرى وبقوة بعد العديد من البرامج التي تقدمها الهيئة للمصريين بالخارج والداخل.