شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب بقرار أسبانيا إلغاء حظر السفر إلى «شرم الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، بقرار إسبانيا رفع حظر السفر إلى شرم الشيخ، بعد 3 سنوات من الحظر.

وقال «صدقى»، في بيان، أمس، إن خطوة إسبانيا جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وإقناع العالم كله بأن مصر أصبحت بلدًا آمنًا مستقرًا يرحب بجميع السائحين من مختلف دول العالم وقادرًا على حمايتهم وحسن استقبالهم وتوفير جميع وسائل الراحة لهم. وأشاد «صدقى» بجميع المسؤولين والمحافظين في مختلف المحافظات والمدن والمناطق السياحية والأثرية، وفى مقدمتهم خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لقيامهم بمجهودات شخصية ناجحة بالترويج لمدينة شرم الشيخ.