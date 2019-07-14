شكرا لقرائتكم خبر عن 78.6 % نسبة النجاح في الثانوية.. والنتيجة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

نبأ حصري - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح، اليوم، بعدها تكون النتيجة متاحة إلكترونيا، وتُعلن فى المدارس غدا، مجانا، وخلال المؤتمر سيتم الإعلان عن القرارات المتخذة بشأن مخالفات فترة الامتحانات بالكامل، ومن بينها تصوير الأسئلة والتعدى على المراقبين وحالات الغش الجماعى.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اعتمد النتيجة، أمس، وهنأ الأوائل هاتفياً، بحضور خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وقال «عبدالحكم» إن نسبة النجاح 78.6%، وعدد الأوائل 40 طالبا، وأن الأوائل فى شعبة العلمى علوم 14 طالبا، و10 طلاب فى علمى رياضة، و10 طلاب فى الشعبة الأدبية.

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فى سياق متصل، يعقد المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق اجتماعاً، السبت المقبل، لتحديد الأعداد المقرر قبولها فى الجامعات والمعاهد العليا، والأعداد المرشحة للقبول بكل قطاع، والإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق والحد الأدنى لشرائح تسجيل الرغبات، ومن المقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم الأحد 21 يوليو الجارى، ولمدة 5 أيام.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على التنسيق، إن مكتب التنسيق جاهز لتسجيل رغبات الطلاب بشكل كامل، وإن تنسيق الطلاب هذا العام سيتم على 3 مراحل، وتنطلق «مرحلة القمة» عقب تسلم النتيجة بـ72 ساعة، موضحا زيادة عدد الرغبات أمام الطلاب هذا العام لـ75 رغبة بدلا من 60 رغبة.

وأضاف: «سيتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، وتُعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة وهى 10%، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعاهد».

من جهة أخرى، وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعامين الدراسيين 2019 و2018.

ويشترط فى المتقدم ألا يقل طوله عن 170 سنتيمترا، وألا يزيد عمره على 23 سنة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده فى الأكاديمية، ويبدأ تقديم طلبات الالتحاق 24 يوليو الجارى حتى 15 أغسطس المقبل، عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكترونى.