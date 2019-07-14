شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا لإعلان نتيجة «الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمشيخة الأزهر.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

كان شيخ الأزهر قد أجرى اتصالًا هاتفيًا، السبت، من ألمانيا حيث يجرى فحوصات طبية، اتصل بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، كما هنأ فضيلته أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.