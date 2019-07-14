شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يبحث تطوير مواقف السرفيس وتعظيم الإيرادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن مواقف السرفيس يجب أن تشهد طفرة خلال المرحلة المقبلة، معربا عن عدم رضاه من الوضع الحالى للمواقف، سواء على مستوى الإيرادات أو الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأى شكل من الأشكال بإهدار حق الدولة فى هذا المجال. وأضاف «راشد»، خلال اجتماع ديوان عام المحافظة، لبحث سبل تطوير مواقف السرفيس من الناحية الإنشائية والخدمية وتعظيم الإيرادات المحصلة، أن الهدف من الاجتماع هو وضع تصور لتطوير المواقف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإيجاد سبل لتعظيم الموارد نظراً للأعباء المالية التى يتحملها جهاز السرفيس. وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل تركيب بوابات إلكترونية على المواقف لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة دون تدخل العنصر البشرى، وتركيب تندات بالمواقف لمواجهة حرارة الشمس المرتفعة والأمطار فى موسم الشتاء، وتطوير وصيانة دورات المياه لتليق بالمواطنين.

وأوضح أن بدء التطوير من خلال 3 مواقف بشكل مبدئى، وهى مواقف «المنيب- الصباح- ميدان الجيزة»، موجهًا باستغلال جميع الأكشاك داخل المواقف وتأجير المغلق منها مع مراعاة الشكل الجمالى، والتصدى للأكشاك العشوائية المنتشرة داخل مواقف السرفيس. وكلف «راشد»، جهاز السرفيس، ورؤساء الأحياء والمراكز، بتكثيف الحملات على المواقف والتصدى لأى أعمال مخالفة تتم.