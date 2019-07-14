شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لتقدير الخسائر ومعرفة أسباب حريق المجزر الآلي بمدينة شلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تشكيل لجنة برئاسة المهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير، لتقدير الخسائر ومعرفة أسباب حريق المجزر الآلي بمدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر، واطمأن المحافظ على عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس الوحدة المحلية بمدينة شلاتين، في بيان، أنه جرت السيطرة تمامًا على الحريق، بعد الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، كما قدم عدد من الأهالي المساعدة في الإطفاء.

يذكر أن المجزر الآلي هو الأول نوعه في مدن الجنوب بتكلفة 120 مليون جنيه على مساحة 10 آلاف متر مربع، لاستيعاب عمليات ذبح لـ 200 رأس جمل و200 رأس ماشية، بالإضافة إلى أكثر من 200 رأس أغنام يوميًا.