أخبار مصر

تشكيل لجنة لتقدير الخسائر ومعرفة أسباب حريق المجزر الآلي بمدينة شلاتين

0 نشر
محمد السيد سليمان 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لتقدير الخسائر ومعرفة أسباب حريق المجزر الآلي بمدينة شلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تشكيل لجنة برئاسة المهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير، لتقدير الخسائر ومعرفة أسباب حريق المجزر الآلي بمدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر، واطمأن المحافظ على عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس الوحدة المحلية بمدينة شلاتين، في بيان، أنه جرت السيطرة تمامًا على الحريق، بعد الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، كما قدم عدد من الأهالي المساعدة في الإطفاء.

يذكر أن المجزر الآلي هو الأول نوعه في مدن الجنوب بتكلفة 120 مليون جنيه على مساحة 10 آلاف متر مربع، لاستيعاب عمليات ذبح لـ 200 رأس جمل و200 رأس ماشية، بالإضافة إلى أكثر من 200 رأس أغنام يوميًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة لتقدير الخسائر ومعرفة أسباب حريق المجزر الآلي بمدينة شلاتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا