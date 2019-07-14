شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بالرباط: العلاقات المصرية المغربية ممتازة على كل المستويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم وزوجته منى البغدادي، حفل استقبال مساء الجمعة في مقر الإقامة بالرباط، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية، حضره كل من وزير الصحة أناس الدكالى، وكاتب الدولة حمو أحلى وكاتبة الدولة فاطنة لكحيل، بالإضافة إلى نخبة من رموز المجتمع المغربي وقادة وممثلي عدد من الأحزاب السياسية والسفراء العرب والأجانب وملحقي الدفاع المعتمدين، وممثلي المنظمات الدولية؛ إلى جانب عدد كبير من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمثقفين والفنانين والإعلاميين والصحفيين، وممثلي الجالية المصرية بالمغرب.

بدأ الاحتفال بالسلامين الوطني لمصر والمغرب، تلته كلمة للسفير أشرف إبراهيم وفقرات فنية لفرقة أفنان بقيادة المايسترو عبدالناصر مكاوى الذي قدم مقطوعات موسيقية منوعة، كما شدت النجمة دنيا باطمة والنجمة فاطمة الزهراء القرطبي والفنانة زينب أسامة والمطرب فؤاد طرب بمجموعة من الأغاني الشرقية المصرية والمغربية.

وفى كلمته بهذه المناسبة، رحب السفير بتشريف الحضور الاحتفال بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر، واستعرض خلالها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته مصر والنجاح الذي حققه حتى الآن وبدأ يؤتى ثماره لتحقيق مستقبل أفضل للمصريين، والانطلاق نحو بناء مصر الجديدة.

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وأشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي ووضع برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما ساهم في تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل، حيث تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%. وفي الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

وأكد السفير أشرف إبراهيم أن العلاقات المصرية – المغربية الممتازة تشهد تدعيما على كل المستويات، وتشهد تنسيقاً على أعلى المستويات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية، مشيراً إلى زيارات وزير الخارجية المغربى للقاهرة هذا العام توضح مستوى التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والأفريقية والعربية لمعالجة الأزمات والقضايا التي يواجهها عالمنا العربى لتحقيق الاستقرار في وطننا العربى والحفاظ عليه وعلى دوله، ومواجهة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوبنا.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد تطورًا مستمرًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن زيارات رجال ومنظمات الأعمال المصرية لا تنقطع نتيجة زيادة الرغبة من جانب مجتمع الأعمال في مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال المغربي، كما أن هناك رغبة متزايدة من قبل مجتمع الأعمال في المغرب للتعرف على الفرص المتاحة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار مع مصر، وهو ما انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل إلى حوالي 700 مليون دولار بنهاية عام 2018؛ وبزيادة بلغت حوالى 26% بالمقارنة بعام 2017. كما أن الاستثمارات المصرية تتزايد في المغرب، حيث وصلت إلى حوالى 250 مليون دولار، ومن المنتظر أيضا أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض السفير المصرى أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى والتى حددها في تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية، على أسس من التكاملية وتقسيم الأدوار وتجنب الازدواجية واستغلال الميزات النسبية لكل منها، للارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمي والقاري، وتسريع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وما تفتحه من آفاق جديدة للتكـامل والتنميــة في ربوع القارة، بما يؤدى إلى نقلات نوعية حقيقية في معدلات الأداء الاقتصادى والتنمية والاندماج الإقليمى والقارى من خلال التكامل الإنتاجى والتجارى القائم على الميزات التنافسية وبناء سلاسل القيمة المضافة الممتدة في ربوع القارة. وتطوير البنية الأساسية للنقل والانتقال والاتصالات حتى نتمكن من جنى ثمار تحرير التجارة، ومحاربة الإرهاب وإسكات البنادق وتدشين دعائم السلم والأمن في القارة، لتحقيق السلم والاستقرار في القارة الأفريقية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، لتحقيق مستقبل أفضل لشبابنا وهم أغلى ثرواتنا من براثن عصابات الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر، وأن نضع حداً لمآسى النزوح والاغتراب الداخلى.

واختتم السفير المصري كلمته بالتعبير عن يقينه أن ما يجمع مصر والمغرب من روابط راسخة وتاريخ مشترك ومصالح وموارد متعاظمة، تؤهل البلدين لشراكة استراتيجية كاملة، يعمل عليها البلدان بجد وإخلاص.