شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني مكرر «علمي علوم»: اعتمدت على الدروس الخصوصية في جميع المواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاصم سميح، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية، والحاصل على مجموع ٤٩٩.٥ درجة، إنه كان يذاكر دروسه من أول العام الدراسي 4 ساعات يوميًا.

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وأضاف الطالب بمدرسة الشهيد مصطفي بدوي الرسمية للغات، إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أنه «كنت بذاكر دروسي يوميًا، وبراجعها حتى لا أنساها»، مشيرٍا إلى أنه «تم زيادة عدد ساعات المذاكرة تدريجيا حتي وصلت لطول اليوم منذ بداية الصباح وحتى النوم خاصة مع قرب الامتحانات».

وأكد الطالب المتفوق أنه «كنت بعتمد على الدروس الخصوصية في جميع المواد، إلا أنني كنت بعتمد على الكتاب المدرسي في المذاكرة والكتب الخارجية في الإجابة على التمارين»، مشيرًا إلى أن «أسرتي وخاصة والدي الصيدلي ووالدتي الموظفة بجامعة كفرالشيخ حتى أخوتي كانوا يوفرون ليّ الجو المناسب لاستذكار دروسي».

وأشار إلى أنه سيبحث عن منحه في الصيدلة بالجامعة الألمانية، مؤكدًا أنه «كنت متأكد أن الله لن يضيع جهدي هباءًا».