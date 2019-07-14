شكرا لقرائتكم خبر عن ابن المنوفية الأول على «الثانوية» علمي رياضة: أحلم بدراسة الهندسة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الطالب محمود الشبلنجي، ابن مركز شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، على المركز الأول علمي رياضة على مستوى الجمهورية، بالمدرسة الرسمية للغات.

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وقال الطالب المتفوق في تصريحات صحفية، السبت: «كنت متأكدًا من التفوق بسبب مذاكرتي الجيدة والهدوء التام في اللجنة الامتحانية، وتأكدت من أن الإجابات صحيحة»، مشيرًا إلى «كنت بذاكر 5 ساعات يوميًا لأتفوق فكنت أهتم بالكيف وليس الكم، فلم أكن أحصل سوى على درس خصوصي واحد لكل مادة وجميعها في المجموعات العامة».

وأضاف: «شعرت بالفرح الشديد عندما تلقيتُ اتصالًا من وزير التربية والتعليم يؤكد حصولى على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة الرياضيات»، موضحًا أن «نظام البوكلت من أشد الأنظمة التي تساعد على حفظ حقوق الطالب على الرغم من طول الأسئلة إلا أنها تساهم بشكل كبير في الحصول على الدرجات».

وأضاف الطالب المتفوق: «أحلم بالحصول على منحة لدراسة الهندسة في إحدى الجامعات بألمانيا»، مشيرًا إلى أن «مثلي الأعلى الدكتور أحمد زويل، وأحلم بأن أصبح عالمًا مشهورًا مثله».