شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع مستوى الخدمات والمرافق بدسوق: «يجب محاسبة المُقصّرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، السبت، مستوى الخدمات بمركز ومدينة دسوق، وتقرير المتابعة الميدانيّة.

وتضمن التقرير «وجود ميول شديدة ببعض الأعمدة بطريق الصالحية، ووجود تجمعات قمامة على جانب ذات الطريق، وتجمعات قمامة بشارع الدلتا القديم، وامتلاء حاويات القمامة وقت المرور، ووجود أعمدة إنارة مضاءة نهارًا، وتجمعات قمامة بجوار مساكن المحرقة، وقيام بعض الأهالي بفتح محلات بالناحية الخلفية لمساكن الصفا، ووجود تجمعات قمامة بجوار كلية الدراسات الاسلامية بدسوق، وتجمعات قمامة بسيطة بالشارع المواجه للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وعمر أفندي، وتجمعات قمامة بشارع الكشلة – الموقف القديم، وقمامة بجوار موزع حديد عز بمنطقة الموقف العمومي، ووجود آثار طفح مياه بنهاية الموقف، وإشغالات عديدة بالشارع الخلفي لمقر حي شمال دسوق، وتراكم القمامة بالشارع الموازي لمقر حي شمال دسوق، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ».

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، رئيس قطاع كهرباء كفرالشيخ، بسرعة تلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، مشددًا على محاسبة المقصرين.