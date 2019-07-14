شكرا لقرائتكم خبر عن الرابعة على الثانوية العامة: مجدي يعقوب مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الطالبة رحاب ممدوح محمد بكر، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بشعبة العلوم، من مدرسة الدلنجات الثانوية بنات بمحافظة البحيرة، بمجموع 408 درجات بنسبة 99.6%، أن الدكتور مجدي يعقوب مثلها الاعلى وأنها تتمنى أن تصبح مثله، معربة عن سعادتها بتفوقها واتصال مكتب وزير التربية والتعليم بها لإبلاغها بالنتيجة.

Advertisements

وأشارت إلى رغبتها في الحصول على منحة في الجامعة الألمانية لتحقيق طموحاتها في مجال الطب، مضيفة أن والدها كان يحفزها على التفوق قبل وفاته وكان يأتي لها بالصحف التي تحتوى على أسماء وصور الطلبة الأوائل ليشجعها على التفوق.

وأكدت أن سر تفوقها هو تنظيم الوقت والمذاكرة، مشيرة إلى أنها بدأت المذاكرة تدريجيا إلى أن وصلت لـ ١٠ ساعات يوميا، وأنها كانت تتوقع أن تكون من الأوائل، مضيفة أنها كانت تشاهد التليفزيون بصورة متقطعة وتحب مشاهدة خالد النبوي وهاني سلامة وغادة عبدالرازق.

وأشارت والدتها إلى أن ابنتها تحب المذاكرة منذ الصغر ولم تحصل على دروس خصوصية وإنما شاركت في مجموعات تقوية وساعدتها شقيقتها «دعاء»، طالبة كلية الصيدلة، في مادة الكيمياء وشقيقها المهندس «خالد» في مادة الفيزياء.