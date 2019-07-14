شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الجمهورية «دمج»: إعاقتي لم توقفني.. ومثلي الأعلى نجيب محفوظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الطالبة آلاء أسامة خيرت، الأولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في مستوى الدمج، إن «إعاقتي لم تكن عائقا لي يومًا أو توقفني لتحقيق هدفي، بل كنت دائمًا من المتفوقين».

Advertisements

وأضافت الطالبة خريجة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ببنها، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت: «أتمنى أن ألتحق بكلية الآداب قسم لغة الإنجليزية»، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وأشارت والدة الطالبة المتفوقة إلى أنها تلقت اتصالًا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أكد لها فيه أن ابنتها آلاء حصلت على المركز الأول على الجمهورية في الثانوية العامة «دمج»، مشيرة إلى أن ابنتها «اجتهدت وواظبت على الصلاة والاجتهاد في دروسها، والمذاكرة بنظام حتى أصبحت من الأوائل».

وأكدت «آلاء» أن «نظام الدمج يعد فرصة لتشجيع ذوي الهمم على التفوق والاندماج في المجتمع»، وأهدت نجاحها لوالدتها «التي سهرت وكافحت معي حتى وصلت لهذه المرتبة».