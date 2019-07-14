شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل «صيدلة الإسكندرية» للمرحلة الثانية من جائزة «التميز الحكومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأهّلت كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية إلى المرحلة الثانية من مراحل جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 انطلاقًا من دعمه للتميز والإبداع الحكومي.

وأكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، السبت، ضرورة العمل على تكوين جهاز إداري كفء وفعال، وتحقيق أهداف التوجه الإصلاحى، موضحًا أن الجامعة قامت بتطبيق هذه الاستراتيجية من خلال الربط بين جميع كليات الجامعة والاهتمام بالجهاز الإداري كأحد العناصر الأساسية في منظومة تطوير الجامعة، كما أشاد بهذه المبادرة التي أطلقتها الدولة بعنوان «جائزة مصر للتميز الحكومي» والتي من شأنها تحفيز روح التنافس والتميز، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسى لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وقال الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، إن إدارة الجامعة عملت على تقديم الدعم الكامل لجميع كلياتها من خلال تطوير الجهاز الإداري والتحول إلى النظام الإلكتروني في معظم التعاملات وكذلك عقد الدورات التدريبية في مجال الحاسب الآلي والبرامج الإدارية الحديثة، وكذلك ورش العمل للموظفين لرفع وصقل مهاراتهم الوظيفية وسرعة إنجاز كل الأعمال المطلوبة.