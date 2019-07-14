شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح فعاليات القمة الأورومتوسطية الثامنة للسياحة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت، فعاليات القمة الأورومتوسطية الثامنة للسياحة التي تستضيفها مصر لأول مرة، وينظمها اتحاد غرف البحر الأبيض «إسكامى» وترأسها غرفة الاسكندرية في الدورة الحالية.

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وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، إن المؤتمر يجمع أكثر من 300 من قيادات السياحة في مصر ودول البحر الأبيض بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالإسكندرية وسفراء دول الاتحاد الأوروبى والبحر الأبيض وقناصلهم بالإسكندرية وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية والهيئات الإعلامية المصرية والسياحية الدولية المتخصصة.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للعديد من قطاعات السياحة غير الشاطئية لدعم اقتصاديات مدن البحر الأبيض خارج موسم الصيف، حيث يركز على السياحة البيئية وسياحة التسوق وسياحة اليخوت وسياحة التذوق، وعدد من البرامج السياحية الإقليمية المستحدثة من خلال مشاريع غرفة الإسكندرية الممولة من الاتحاد الأوروبى، وتفعيل آليات التسويق الإلكتروني الحديثة، إلى جانب جذب المصريين بالخارج وأسرهم، كما سيتم عرض الآليات التمويلية لقطاع السياحة من البنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات.

وأعلن الوكيل أن الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة السياحة، ستعيد إحياء مهرجان السياحة والتسوق لتنمية التجارة الداخلية والصادرات بصحبة السائح وجذب شريحة جديدة من السائحين.