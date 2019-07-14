شكرا لقرائتكم خبر عن عماد غالي: 2019 يشهد إقبالًا كبيرًا من جانب السياحة الألمانية لتوافر الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عماد غالي، رئيس الغرفة العربية الألمانية التجارية، إن السياحة في مصر تعود بقوة حاليا، وفى العامين المقبلين ستشهد مصر استثمارات كبيرة.

وأوضح «غالى»، خلال افتتاح فعاليات القمة الأورومتوسطية الثامنة للسياحة والتى تستضيفها مصر لأول مرة، مساء اليوم السبت، وينظمها اتحاد غرف البحر الأبيض «اسكامى» وترأسها غرفة الإسكندرية في الدورة الحالية، أن المنظمات السياحية في البلدين تعمل على جذب أكثر من 2 مليون سائح ووصلت الأرقام في مصر إلى أرقام قياسية، متوقعًا أن يشهد عام 2019 إقبالًا كبيرًا من جانب السياحة الألمانية، خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الأمن في توفير الإحساس بالأمان، وأن هناك تعاونًا كبيرًا مع برلين وشهد الجناح المصرى بها إقبالًا ونجاحًا كبيرًا.

وأكد على أهمية التدريب في هذا المجال السياحى المهم، مشيرا إلى أن هناك خبرات كبيرة في مسح المواقع الأثرية بمصر باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع ألمانيا، مشددا على تعزيز التعاون في هذا المجال لخدمة السياحة، خاصة أن أكثر من ثلث السياح في مصر من الألمان.