شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكمان»: بنك الاتحاد الأوروبي قدم استثمارات لمصر بقيمة 5 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط EBRD، إن البنك ساهم باستثمارات كبيرة في مصر بلغت أكثر من 5 ملايين دولار في الاقتصاد المصرى منذ عام 2012، خاصة في الفترة بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وأوضحت «هيكمان»، خلال افتتاح فعاليات القمة الأورومتوسطية الثامنة للسياحة والتى تستضيفها مصر لأول مرة، مساء اليوم السبت، وينظمها اتحاد غرف البحر الأبيض «اسكامى» وترأسها غرفة الإسكندرية في الدورة الحالية – أن الاستثمارات جاءت في قطاع السياحة بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع كبير بتكلفة 12 مليون دولار في محافظة الإسماعيلية، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية جيدة لتشجيع السياحة في مصر، بالإضافة إلى توفير برنامج ثقافى جيد للترويج السياحى.

ولفتت إلى أن هناك مشروعات استثمارية أخرى في شرق البحر المتوسط بتكلفة تقدر بـ150 مليون دولار لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية مثلما تم تطويره في الأردن، مؤكدة على ضرورة التفاهم الإقليمى بين دول المنطقة.