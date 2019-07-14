شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس: المصريون ضربوا أروع الأمثلة خلال ال 5 سنوات الماضية ومستمرون فى برامجنا لوضع مصر فى المكانة التى تستحقها.. ويؤكد على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية الرئيس يشارك طلبة الكلية الحربية النشاط الرياضى ويتابع برامج التدريب الرئيس: المصريون ضربوا أروع الأمثلة خلال ال 5 سنوات الماضية ومستمرون فى برامجنا لوضع مصر فى المكانة التى تستحقها.. ويؤكد على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة الرئيس: المصريون ضربوا أروع الأمثلة خلال ال 5 سنوات الماضية ومستمرون فى برامجنا لوضع مصر فى المكانة التى تستحقها.. ويؤكد على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة طفرة اقتصادية جديدة.. مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بمعدل نمو 5.6 % وفق قائمة «الإيكونومست ».. القاهرة تتقدم على أمريكا المسجلة نمواً 3.2 % ودول أوروبية.. والإصلاحات الاقتصادية كلمة السر وفق قائمة «الإيكونومست ».. القاهرة تتقدم على أمريكا المسجلة نمواً 3.2 % ودول أوروبية.. والإصلاحات الاقتصادية كلمة السر Advertisements مؤتمر صحفى للوزارة اليوم لإعلان تفاصيل النتيجة «التعليم » تعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6 % «التعليم » تعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6 % النتيجة حصرياً على موقع «الخليج 365 ».. ولا صحة لنشرها على أى مواقع أخرى «مدبولى » يتابع الشكاوى ويؤكد على الحسم فى مواجهة أى تجاوزات «مدبولى » يتابع الشكاوى ويؤكد على الحسم فى مواجهة أى تجاوزات «الآثار» تكتشف مقبرة أثرية تحتوى على مومياوات فى دهشور ثمار التأمين الصحى: سفر 35 طبيباً إلى إنجلترا للتدريب ثمار التأمين الصحى: سفر 35 طبيباً إلى إنجلترا للتدريب



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.