شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" تكرم العامل المثالى ضمن خطة تطوير الأداء الفردى والمؤسسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، الفائزين فى مسابقة العامل المثالى، التى تقام سنويا بناء على معايير أهمها الكفاءة والتميز وألا تقل مدة الخدمة للعامل عن 10 سنوات، مع الحصول على تقدير امتياز عن آخر عامين بتقرير الأداء.

وأوضح بدوى، أنه تم اختيار العامل المثالى بكل قطاع طبقا لمعايير وأسس محددة مثل الانضباط والالتزام فى العمل والإنتاجية عن طريق لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.

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وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن المسابقة تهدف إلى بث روح التنافس والحث على العمل، وبذل الجهد للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين داخل نطاق المحافظة، موضحا أنه تم تكريم 30 عاملا من المتميزين فى المجالات ألفنية والإدارية والمالية.

وأضاف بدوى، أن هذه الاحتفالية تأتى ضمن أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى تطوير الأداء المؤسسى والمهارات الفردية للعاملين، وتعميق الانتماء للشركة والوطن، وتقليدا سنويا للتحفيز على العمل وزيادة الإنتاج والتطوير.