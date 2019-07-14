شكرا لقرائتكم خبر عن الدستور تنشر نتيجة الثانوية العامة بالاتفاق مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار التعاون بين مؤسسة الخليج 365 وصحيفة الدستور، تم الاتفاق على أن تنشر صحيفة الدستور نتيجة الثانوية العامة بالتنسيق مع الخليج 365. وتعد صحيفة الدستور هى الصحيفة الوحيدة المسموح لها نشر النتيجة مع الخليج 365. Advertisements كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حذر المواقع الإلكترونية من الترويج أو نشر نتيجة الثانوية العامة للعام الحالى 2019، وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية للحقوق الحصرية لصحيفة الخليج 365 التى تمتلك وحدها حق البث حصريا.

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