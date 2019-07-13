القوات المسلحة تحذر الطلاب من التعامل مع مدعى تسهيل دخول الكليات العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، من الانسياق وراء إدعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل بالقوات المسلحة وقيامهم بالإدعاء بمساعدتهم فى اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. Advertisements وأكد المتحدث العسكرى، أن القوات المسلحة تنبه على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية عدم الانسياق وراء إدعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل بالقوات المسلحة وقيامهم بالإدعاء بمساعدتهم فى اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وتؤكد القوات المسلحة على عدم الانسياق وراء تلك الإدعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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