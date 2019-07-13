شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: انطلاق تنسيق الشهادات المعادلة منتصف أغسطس.. تعرف على الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن ينطلق تنسيق الشهادات المعادلة منتصف شهر أغسطس المقبل، على أن يتقدم الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى ويتسلمون دليل الشهادات المعادلة من مكتب التنسيق تمهيدا لحساب المعادلة الخاصة بهم، وإعلان نتائجهم على موقع التنسيق.

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وأقرت القواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2019 بعد استيفاء الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات من قبل وأولها أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب فى البلد الحاصل منها على شهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحا بها تواريخ الدخول والخروج.

وأكدت القواعد، أن الأماكن المخصص للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية من الدول العربية للقبول فى الكليات والمعاهد المصرية تُحدد على أساس النسبة المرنة وهى نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية فى نفس العام.