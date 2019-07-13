شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين× 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظومة التأمين الصحى الجديدة التى أطلقت أولى مراحلها بمحافظة بورسعيد منحت المنتفعين سلسلة من المميزات التى يتمثل أبرزها فى تقديم خدمة طبية مميزة وبأعلى معايير الجودة العالمية. ”الخليج 365” يستعرض مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد لصالح المواطن للحفاظ على صحته وتوفير الرعاية الطبية الكاملة كالتالى: 1- تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة. 1- تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة. Advertisements 2- نظام تكافلى اجتماعى بمشاركة جميع افراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين . 3- تتحمل الدولة تكاليف الخدمة الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ . 3- تتحمل الدولة تكاليف الخدمة الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ . 4- حرية المؤمن علية فى اختيار مقدمى الخدمة. 5- تقديم خدمة طبية ذات جودة لجميع فئات المجتمع دون تميز. 5- تقديم خدمة طبية ذات جودة لجميع فئات المجتمع دون تميز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مميزات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين× 5 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.