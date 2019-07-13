شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم اجتماع لطلاب الثانوية العامة: اختار الكلية التى يحتاجها سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة مؤكدا أنه لا يوجد كليات تسمى كليات القمة، بل جميع الكليات هامة وتمثل ضرورة للمجتمع، مشيرا إلى ضرورة تغيير ثقافة اختيار الكليات على حسب المجموع الذى حصل عليه الطالب أو الطالبة.

وقال الدكتور أحمد زايد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن على الطلاب أن يختاروا الكلية التى يهوون دراسة موادها، وتتناسب مع قدراتهم الذهنية والعقلية وهواياتهم، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الطلاب يضع كليات القمة ضمن أولوياته وعندما لا يحصل على المجموع الذى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات يشعر بإحباط شديد.

وتابع أستاذ علوم الاجتماع: هناك طلاب يحصلون على مجموع كبير فى الثانوية العامة ورغم ذلك يختارون الالتحاق لكليات مثل الحقوق والتربية والعلوم لأنها تتناسب مع قدراتهم، وبالتالى لا ينبغى أن يكون اهتمام الطلاب فقط على الالتحاق بكليات القمة بل يفكر فى الكليات التى يحتاجها سوق العمل الآن.