شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: رحلات نيجيريا وتونس والجزائر كاملة العدد بالمشجعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن رحلة الشركة القادمة من لاجوس بنيجيريا، مساء اليوم السبت، كاملة العدد بالجماهير النيجيرية لمساندة منتخبهم فى الدور قبل النهائى للبطولة الأفريقية مصر 2019.

وأضافت المصادر، أن الرحلات القادمة من الجزائر وتونس إلى مطار القاهرة الدولى غدا الأحد، كاملة العدد أيضا بالمشجعين لمؤازرة منتخبات بلادهم.

وخصصت سلطات مطار القاهرة كاونترات مجهزة وفريق عمل من العلاقات العامة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الجماهير.

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ويواجه المنتخب الجزائرى نظيره النيجيرى فى الدور نصف النهائى البطولة الإفريقية غدا الأحد، وذلك بعد فوزه على كوت ديفوار فى ربع النهائى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى.

وتأمل تونس بقيادة المدرب الفرنسى ألان جيريس، في بلوغ المباراة النهائية التي تقام على ملعب القاهرة 19 يوليو الجارى، لمواجهة الفائز فى نصف النهائى الثانى الذى يجمع غدا بين الجزائر ونيجيريا.