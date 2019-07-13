حصل على 100%.. الأول على الثانوى الأزهرى: أتمنى استكمال دراستى بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت السعادة داخل منزل الطالب أحمد بكر عبد الباري ابن قرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد حصوله على المركز الأول على الجمهورية بالقسم العلمى بمجموع 100%.
وأكد الطالب أنه دخل فى حالة ذهول بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من الأزهر الشريف، قدم له خلالها التهنئة وأبلغه بأنه الأول على مستوى الجمهورية وحصل على مجموع 100%، مؤكدا أنه لم يتوقع ان يحصل على الدرجة النهائية والمركز الأول.
وأضاف أنه كان يحصل على دروس خصوصية فى كل المواد، وكان ينظم وقته فى المذاكرة والجلوس مع اسرته واصدقائه، بجانب ممارسة هوايته المفضلة فى لعب كرة القدم وتنس الطاولة، متمنيا ان يكمل دراسته بإحدى الجامعات الأجنبية.
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