شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تعلن 12 توصية لأول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، الذى نظمته وزارة الهجرة على مدار يومين، بعدد من التوصيات، بعد عقد عدد من الجلسات وورش العمل التى ناقشت موضوعات تهم أبناء مصر فى الخارج.



المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج

واستهدف المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج فى خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر.‏

و ضمت فعاليات المؤتمر 11 جلسة وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتى فى ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتى تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التى ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانونى والشق الاجتماعى والشق الاقتصادى والشق السياحى والشق الثقافى، ‏والتى يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التى يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج.‎ ‎

وجاءت تلك التوصيات كالتالي:

1- التوافق بصورة جماعية من الكيانات المشاركة على الأطر التنظيمية التى يضعها مقترح مشروع قانون الهجرة مع العمل على توفير آلية لتقديم المقترحات من خلال البريد الإلكترونى للجنة العليا للإصلاح التشريعي.

2- حث الكيانات المشاركة على نشر التوعية للمصريين بالخارج بالقوانين الداخلية، وإبراز دور مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل فى متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة للمصريين بالخارج وتنفيذ العقوبات داخل السجون المصرية فى إطار الاتفاقيات الدولية.

3- زيادة عدد اللجان الخاصة بالأوراق الثبوتية إلى الدول التى يتواجد بها المصريين بالخارج بكثافة، والعمل على تقديم الخدمات المتعلقة بها إلكترونيًا تسهيلًا عليهم.

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4- ضرورة إبراز دور الكيانات المصرية بالترويج للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية وتوجيه الاسثتمار المباشر إليها.

5- تكثيف الدعاية الإعلامية لتوعية المصريين بالخارج بحوافز ومميزات وتيسيرات قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال نشر الخريطة الاستثمارية فى مصر.

6- حث القطاع المصرفى للعمل على إيجاد بدائل إلكترونية عن إنشاء فروع لها بالخارج.

7- إيجاد آلية من خلال البنوك الوطنية لتسهيل إجراءات فتح حساب "أول مرة" للمصريين بالخارج دون الحاجة للحضور شخصيًا.

8- ضرورة إيجاد آلية رسمية يتم من خلالها ربط أبحاث وأفكار شباب المصريين بالخارج الدارسين والمعارين إلى الجامعات خارج مصر، بمنظومة البحث العلمى للاستفادة منها فى شتى المجالات داخل مصر.

9- الإعلان عن الجامعات المسموح فيها الدراسة للمصريين بالخارج، والمُعترف بشهادتها لدى المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي.

10- تفعيل وتعظيم دور المكاتب الثقافية بالسفارات للعمل على ربط شباب المصريين بالخارج وخاصة أبناء الجيل الثانى والثالث بالهوية المصرية والثقافة الوطنية.

11- زيادة الرحلات المباشرة من أماكن تواجد المصريين بالخارج إلى مصر على خطوط شركات الطيران الوطنية وتسهيل إجراءات الحجز الإلكترونى والتحول الرقمى فى مجال تكنولوجيا السياحة.

12- الاهتمام بمجال السياحة الدينية مثل مسار العائلة المقدسة، والترويج للسياحة العلاجية والميسّرة لذوى القدرات الخاصة.