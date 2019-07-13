شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الثانوية الأزهرية للمكفوفين: كنت أصلى وأقرأ قرآن وأذاكر 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على أسرة الطالبة هبه فتوح حسين السيد عوض ابنه مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد حصولها على المركز الأول فى الثانوية الأزهرية للمكفوفين بمجموع 615 درجة بنسبة 97.62%، وأعربت الأسرة عن سعادتها بتفوق نجلتهم وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنها كانت الأولى على الجمهورية فى الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية وأخيرا حصلت على المركز الأول على الجمهورية فى الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدة أن لأسرتها الفضل بعد الله عز وجل فى تقديم الدعم والمساندة لها حتى وصلت إلى النجاح والتفوق.

وأشارت انها كانت تذاكر 6 ساعات يوميا وكانت تبدأ يومها بالصلاة ثم تلاوة القرآن الكريم، وتنظيم الوقت فى المذاكرة، مبينة انها كانت تساعد والدتها واشقائها فى حياتهم العملية، متمنية ان تلتحق بكلية الشريعة والقانون لاستكمال دراستها.

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من جانبه أعرب والدها فتوح حسين عوض عن فرحته بنجاح نجلته وتفوقها دراسيا، مقدما الشكر للأزهر الشريف لرفعه من الروح المعنوية لنجلته وتهنئته لها بنجاحها وتفوقها.