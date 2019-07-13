موجز 6.. التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة والنتيجة حصريا على الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 فى الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، وهنأ الأوائل هاتفياً، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا/طالبة، مقسمين لـ34 طالبا/ طالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM، وطالب من ذوى القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".. وفيما يلى موجز أخبار 6 مساء.

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، وهنأ الأوائل هاتفياً، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا/طالبة، مقسمين لـ34 طالبا/ طالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM، وطالب من ذوى القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".

نص جديد بقانون الجمارك يجيز تقسيط الضريبة على الآلات وخطوط الإنتاج

أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.

مصر للطيران: رحلات نيجيريا وتونس والجزائر كاملة العدد بالمشجعين

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن رحلة الشركة القادمة من لاجوس بنيجيريا، مساء اليوم السبت، كاملة العدد بالجماهير النيجيرية لمساندة منتخبهم فى الدور قبل النهائى للبطولة الأفريقية مصر 2019.

وأضافت المصادر، أن الرحلات القادمة من الجزائر وتونس إلى مطار القاهرة الدولى غدا الأحد، كاملة العدد أيضا بالمشجعين لمؤازرة منتخبات بلادهم.

صور.. حريق هائل يلتهم المجزر الآلى بالشلاتين قبل تشغيله

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شب حريق ضخم، ظهر اليوم السبت، بالمجزر الآلى الجديد بمدينة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، مما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر.

وقال شاذلي القرباوى، أحد مشايخ قبيلة العبابدة جنوب البحر الأحمر، إن الأدخنة الناجمة عن الخريق غطت سماء المنطقة بالكامل، وألتهمت النيران أجزاء كبيرة من المجزر.

وفد صينى لمحافظ القاهرة: نخطط لإنشاء سوق بالمحافظة يستوعب 100 ألف عامل

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأشاد المحافظ خلال اللقاء بالعلاقات التى تربط مصر والصين، واللتان تمتلك كل منهما حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وتجمعهما علاقات مشتركة كبيرة فى كافة المجالات، والتى تؤكدها الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جمهورية الصين.

"الأعلى للإعلام": نتيجة الثانوية حصرية لليوم السابع.. ويحذر المواقع من نشرها

حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواقع الإلكترونية من الترويج أو نشر نتيجة الثانوية العامة للعام الحالى 2019، وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية للحقوق الحصرية لصحيفة الخليج 365 التى تمتلك وحدها حق البث حصريا.

وقال المجلس الذى تلقى شكوى رسمية من الخليج 365 بهذا الخصوص أنه سيتخذ عقوبات فورية وقاسية ضد المخالفين ومنتهكى حقوق الملكية الفكرية الحصرية وفقا للقانون والمعايير والأكواد الإعلامية للمجلس.

ضبط 728 قضية تهرب ضريبى بقيمة معاملات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال أسبوع

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وتنفيذ عدد من الأحكام القضائية، بمختلف محافظات الجمهورية خلال أسبوع.

وأسفرت الحملات فى مجال الأمن الاقتصادى، عن ضبط (6991 قضية تموينية متنوعة)، جاءت على النحو التالى، ضبط (164) قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 4393 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 93 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (251901) لتر، وضبط (6734) قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات بلغت (1178,434 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط " 310" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "102,159 " طن، و" 97" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت " 645, 7" طن.

تجديد حبس النائب صلاح عيسى وثلاثة متهمين آخرين 15 يوما فى "رشوة المقابر"

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة المقابر".