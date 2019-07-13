فيديو جراف.. كيف تحاول قطر شراء رضا أمريكا بأموالها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف المحاولات القطرية المستميتة لشراء رضا الولايات المتحدة عنها بشتى الطرق، ولا تجد الدوحة سبيلا أمامها سوى إنفاق ملايين الدولارات فى مجالات مختلفة فى محاولة لغسل صورتها لدى الأمريكيين. - تنفق قطر عشرات الملايين من الدولارات لشراء رضا أمريكا عليها - خلال استقباله تميم أعلن ترامب تحمل قطر أغلب تكلفة استضافة قاعدة العديد - يبلغ إجمالى تكلفة استضافة القاعدة الأمريكية 8 مليارات دولار - تتحمل قطر منها 6 مليارات دولار Advertisements - وفقا لتقارير أمريكية أنفقت قطر 24 مليون دولار على اللوبى الأمريكا منذ 2017 - قدمت قطر هدايا وتبرعات كبرى لأبرز الجامعات الأمريكية - أنفقت الدوحة أكثر من 1.4 مليار دولار على جامعات منها جورج تاون - يتطلب القانون الأمريكى الإبلاغ عن أى تبرع أكثر من 250 ألف دولار لو كان من جهات أجنبية - كشفت نيويورك تايمز أن معهد بروكينجز حصل على 14 مليون دولار من قطر

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