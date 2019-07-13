شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تقليل السعرات الحرارية فى الوجبات يمنع الإصابة بأمراض القلب والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل"دراسة جديدة عن فائدة الحد من السعرات الحرارية، حيث أن تقلل 300 سعر حراري يوميا، يخفض من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والخرف.

وأوضحت الصحيفة أن النظم الغذائية التى تحد من السعرات الحرارية أظهرت أنها واعدة للحد من الالتهابات، وبالتالي، من مخاطر الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب، موضحة يمكن أن تساعد هذا النظام الغذائى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على خفض أوزانهم، لكن الأبحاث الجديدة التي أجرتها جامعة" Duke " تشير إلى أنها مفيدة لمن لديهم أوزان صحية أيضًا.

وقال التقرير، لقد حاول العلماء خفض السعرات الحرارية اليومي لأكثر من 200 شخص، بنسبة 25 % لمدة عامين ، فحوالي 300 سعر حراري يقلل من المؤشرات الحيوية، والالتهابات التي هي علامات التحذير من الأمراض.

وأكدت الصحيفة، أنه في نهاية وجباتهم الغذائية الممتدة، لم يفقد المشاركون الوزن فقط، ولكن مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري انخفضت، وكذلك انخفضت مستويات الالتهاب لديهم بشكل عام، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنهم لم يستطيعوا تحديد السبب، يعتقد مؤلفو الدراسة أنه ينبغى الحد من السعرات الحرارية مثل عدم تناول الحلوى ، والذى يعتبر مفيد جدا بالنسبة لنا، حتى لو لم نكن زائدي الوزن.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة أثبتت أيضا أن السمنة، وزيادة الوزن، من الأمراض الضارة بصحة الأمريكيين، موضحة أنه حتى قبل أن تصل مشاكل الوزن إلى مستوى السمنة، فإن تناول الطعام أكثر مما نحتاج، خاصة الأطعمة المصنعة، والسكريات، والكربوهيدرات المفرطة، والدهون، واللحوم الحمراء، يمكن أن يسبب الالتهابات، حيث يرتبط الالتهاب عادة بالنظام الغذائي الغربي، وهو عامل خطر مهم في تطور أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، وكذلك أمراض القلب والزهايمر، والسرطان، والشيخوخة بشكل عام.



تقليل السعرات الحرارية يخفض خطر الاصابة بامراض القلب

أشارت الدلائل الحيوانية إلى أن خفض السعرات الحرارية اليومية بنسبة تتراوح بين 10 و 40 % قد يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض والسرطانات.

وقالت إن فوائد الحد السعرات الحرارية واضحة للأشخاص الذين يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام أو لديهم مؤشر كتلة الجسم من 25 أو أعلى.

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ولكن وفقًا للبحث الجديد، فإن خفض عدد قليل من السعرات الحرارية من الوجبة، يمكن أن يكون مفيدًا حتى لو كنت تقع ضمن نطاق الوزن الصحي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تخفيض الوجبات الغذائية لــ 218 مجندا، فى فريق أبحاث جامعة "ديوك" فى ثلاث وجبات يومية في المجموع، تحتوي على حوالي 75% من السعرات الحرارية اليومية المعتادة.

خلال الأشهر الــ 6 الأولى، حضروا أيضًا جلسات استشارية منتظمة ،وبعد فترة التدريب الأولية، طلب الباحثون من رعاياهم بذل قصارى جهدهم لمواصلة خفض ربع السعرات الحرارية ، وأظهر البحث أن معظمهم لا يستطيعون الحفاظ على نظام غذائي صارم لمدة عامين على التوالي، ومع ذلك، كان قادرًا على تناول الطعام بحوالي 12%، حتى هذا النظام الغذائي المعتدل سمح لهم بالتخلي عن متوسط وزنهم، بنسبة 10 %.

وقال البحث ،على مدار هذين العامين، جمع العلماء بانتظام عينات من الدم والدهون من المشاركين في الدراسة ،لقد بحثوا عن المؤشرات الحيوية لمتلازمة التمثيل الغذائي، مثل مقاومة الأنسولين، تحمل الجلوكوز، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون الثلاثية والكولسترول المرتفع ،وبشكل ملحوظ، بعد عامين من الحد من السعرات الحرارية، أدى ذلك إلى تخفيض الالتهاب، وبالتالي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان والانخفاض المعرفي، كما زعم مؤلفو الدراسة، الذي نشرت في دورية لانسيت للسكري والغدد الصماء.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ويليام كراوس، اختصاصي أمراض القلب في جامعة ديوك: "هناك شيء حول تقييد السعرات الحرارية، بعض الآليات التي لم نفهمها بعد والتي تؤدي إلى هذه التحسينات" ،وهذا يدل على أنه حتى التعديل البسيط فى النظام الغذائي، مثل ما استخدمناه في هذه الدراسة يمكن أن يقلل من عبء مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية .

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن للناس القيام بذلك بسهولة إلى حد ما من خلال تقليل كمية الطعام، مثل عدم تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء.