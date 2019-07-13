اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها، زيارة الرئيس للكلية الحربية فجراً ومشاركته الطلاب نشاطهم الرياضى.

الرئيس يزور الكلية الحربية فجراً ويشارك الطلاب نشاطهم الرياضى.. ويوصى بالحفاظ على الاستعداد الذهنى والقتالى المرتفع والتمسك بالمبادئ

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%.. المجلس الأعلى للإعلام يؤكد: النتيجة حصرية لليوم السابع

القوات المسلحة تحذر الطلاب من التعامل مع مدعى تسهيل دخول الكليات العسكرية Advertisements

تجديد حبس النائب صلاح عيسى وثلاثة متهمين آخرين 15 يوما فى قضية "رشوة المقابر"

الداخلية: قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة بمجموع65‎% ‎ بدءً من 24 يوليو

البحوث الفلكية: سجلنا الهزة الأرضية أمس بمنطقة شرق القاهرة دون خسائر

مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث معدلات النمو بـ 5.6% متقدمة على أمريكا ودول أوروبية

مصر للطيران تعلن رحلات نيجيريا وتونس والجزائر كاملة العدد بالمشجعين لمساندة منتخباتهم

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أزمة الشرط الجزائى تُهدد بفشل صفقة طاهر محمد طاهر مع الأهلى

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