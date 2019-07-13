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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حريق هائل يلتهم المجزر الآلى بالشلاتين قبل تشغيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شب حريق ضخم، ظهر اليوم السبت، بالمجزر الآلى الجديد بمدينة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، مما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر.
وقال شاذلي القرباوى، أحد مشايخ قبيلة العبابدة جنوب البحر الأحمر، إن الأدخنة الناجمة عن الخريق غطت سماء المنطقة بالكامل، وألتهمت النيران أجزاء كبيرة من المجزر.
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