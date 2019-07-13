شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. نتيجة الثانوية العامة الرسمية حصريا على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 النتيجة الرسمية لشهادة الثانوية العامة، علما بأن الخليج 365 هو الموقع الوحيد الذى يمتلك النتيجة الحقيقية الدقيقة لشهادة الثانوية العامة .

الخليج 365 الموقع الوحيد الذى فاز بالمزايدة العلنية التى نظمتها وزارة التربية والتعليم،لنشر نتيجة الثانوية العامة.

يؤكد ”الخليج 365”، أنه حرص كل الحرص على تقديم هذه الخدمة سنويا، لقرائه الأعزاء، متبعا كل الوسائل القانونية فى سبيل الحصول على تلك الخدمة ونشرها منفردا.

ويشدد ”الخليج 365” على عدم أحقية أى موقع إلكتروني آخر، أو صحيفة فى نشر نتيجة الثانوية، محتفظا لنفسه بكامل الحق فى الرد القانونى بتحريك دعاوى قضائية، والمطالبة بالتعويض المادى والأدبى وإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام، ضد أى موقع ينشر النتيجة، معتديا على الحق الحصرى لـ"الخليج 365".

ويلفت موقع ”الخليج 365” إلى أن الفريق القانونى وأيضا الفريق الفنى والتقنى الخاص بالمؤسسة، سيتعامل بشكل فورى، ضد أى موقع إلكترونى يحاول التحايل على حقوق ”الخليج 365” الحصرية بنشر نتيجة الثانوية العامة.

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