شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الألمانية: ثلث السياح فى مصر ألمان و2019 ستشهد إقبالا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد غالى رئيس الغرفة العربية الألمانية التجارية، أن السياحة فى مصر تعود بقوة حاليا، ففى العامين القادمين سوف تشهد استثمارات كبيرة فى مصر.

جاء ذلك مساء اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" فى دورته الثامنة والذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية ويعقد كل عامين بأحد مدن البحر الأبيض، بالتنسيق مع اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامى"، وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبى الإقليمى "ابسوميد" لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال.

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وأشار إلى أن المنظمات السياحية فى البلدين تعمل على جذب اكثر من 2 مليون سائح ووصلت الأرقام فى مصر إلى أرقام قياسية وسوف يشهد عام 2019 اقبال كبير من السياحة الألمانية خاصة فى ظل الدور الذى يعلبه الأمن فى توفير الإحساس بالأمان، وان هناك تعاونا كبيرا مع برلين وشهد الجناح المصرى بها إقبالا ونجاحا كبيرا.

وشدد على أهمية التدريب فى هذا المجال السياحى الهام، مشيرا إلى أن هناك خبرات كبيرة فى مسح المواقع الأثرية فى مصر باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع ألمانيا، مشددا على تعزيز التعاون فى هذا المجال لخدمة السياحة، خاصة أن أكثر من ثلث السياح فى مصر من الألمان.

وحضر المؤتمر محافظ الإسكندرية وسفير الاتحاد الأوروبى ايفان سركوس ورؤساء اتحاد الغرف السياحية احمد الوصيف واتحاد الغرف الأوروبية محمود القيسى والغرفة العربية الألمانية عماد غالى، شركاء غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض فى التنظيم واحمد جمال الدين نائب محافظ الإسكندرية، حيث يجمع اكثر من 300 من قيادات السياحة فى مصر ودول البحر الأبيض بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالإسكندرية وسفراء دول الاتحاد الأوروبى والبحر الأبيض وقناصلهم بالإسكندرية وهيئات المعونات والبنوك الانمائية والهيئات الاعلامية المصرية والسياحية الدولية المتخصصة.