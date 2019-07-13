شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم: النتائج المسربة والمتداولة لنتيجة الثانوية العامة غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم، أن النتائج المسربة والمتداولة لنتيجة امتحانات الثانوية العامة غير صحيحة، وأن النتيجة الرسمية لم يتم إعلانها بشكل رسمى حتى الآن.

وأهابت المصادر بأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عدم الالتفاف للنتائج المتداولة حالياً، والاعتماد فقط على النتيجة الرسمية التى سيتم إعلانها من جانب وزارة التربية والتعليم.

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وحصل ”الخليج 365”، على الحق الحصرى لنشر نتيجة "الثانوية العامة" لعام 2019، وذلك بعد فوزه فى المزايدة العلنية التى نظمتها وزارة التربية والتعليم، مؤخرا، وأكد ”الخليج 365” فى بيان رسمى، أنه حرص كل الحرص على تقديم هذه الخدمة سنويا، لقرائه الأعزاء، متبعا كل الوسائل القانونية فى سبيل الحصول على تلك الخدمة ونشرها منفردا.

وشدد ”الخليج 365” على عدم أحقية أى موقع إلكتروني آخر، أو صحيفة فى نشر نتيجة الثانوية، محتفظا لنفسه بكامل الحق فى الرد القانونى بتحريك دعاوى قضائية، والمطالبة بالتعويض المادى والأدبى وإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام، ضد أى موقع ينشر النتيجة، معتديا على الحق الحصرى لـ"الخليج 365".