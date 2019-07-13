شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قسًا جديدًا بكنيسة الشرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، فى احتفال تنصيب القس أرنست نادى راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بالشرابية بمحافظة القاهرة، وتكريم القس أيمن سامى الراعى السابق للكنيسة، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والشعبية.

كما شارك فى فعاليات برنامج الاحتفال القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس عاطف مهنى، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس مكرم نجيب، الراعى الإكرامى للكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس ثروت سمير، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، والشيخ صموئيل باقى، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس يوسف سمير، راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس محسن منير، رئيس مجلس كنيسة الشرابية الحالى، والقس سامح لطفى، رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازى بمجمع القاهرة، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والشيخ مجدى وديع، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازى بمجمع القاهرة، والشيخ سامى فوزى، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالشرابية.