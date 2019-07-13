شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 13/7/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب علي الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.





حالة الطقس اليوم فى مصركما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه في الشبوره المائيه صباحا علي مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.

الطقس فى الأردن نهاراً

نهاراً يطرأ إنخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام إلى أقل بقليل.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ومُعتدلاً في الجبال، ويكون حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

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وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السُرعة ، تعمل على إثارة الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.



ليلاً ليلاً يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام.

كما تظهر السحب المنخفضة مع ساعات الليل المتأخرة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.