شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بأوسلو: مصر استعادت مكانتها وتأثيرها على المستويين الإقليمى والدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفيرة مصر لدى النرويج دكتورة ماهي حسن عبد اللطيف، أن مصر استعادت مكانتها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة خلال الحفل الذي أقامته، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
وأشادت سفيرة مصر بما تم إنجازه من نجاحاتٍ على صعيد العلاقات الثنائية المصرية النرويجية وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية. مستعرضة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي بمصر، وهو ما حظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وحضر الاحتفال سكرتير عام وزارة الخارجية النرويجية مُمثلاً للحكومة النرويجية، وكبار مسئولي وزارة الخارجية والسفراء المعتمدين لدى النرويج وأعضاء السلك الدبلوماسي، فضلا عن رموز الجالية المصرية بالنرويج.
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