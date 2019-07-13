شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة العلاج عن بعد بمستشفى الصف المركزى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، جولة بمستشفى الصف، أشرفت خلالها على القافلة الجراحية، والتى شهدت إجراء 21 عملية لوز و11 عملية جراحية، كما تفقدت مستشفى الحميات للاطمئنان على سير العمل وافتتاح وحدة الرعاية المتوسطة.

وافتتحت سرور وحدة العلاج عن بعد بمستشفى الصف المركزى، ويعتبر من أهم الأقسام الموجودة داخل المستشفى حيث يُمكن الطبيب داخل المستشفى بالتنسيق مع كبار الأطباء المختصين فى المجالات المختلفة الموجودين بمستشفيات أخرى بالجيزة من سرعة تشخيص المريض وعلاج الحالات الحرجة.

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كما تم المرور على أقسام مستشفى الصف والحميات، ولقاء عدد كبير من ممثلى أهالى الصف، وتم مناقشة أهم المشكلات التى تواجه المستشفى وكيفية التغلب عليها