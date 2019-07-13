شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الثقافى فى لندن يقيم ندوة ثقافية بعنوان "مصر.. ليس لها نظير" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام المكتب الثقافي المصري برئاسة ريم بهجت امس الجمعة ندوه ثقافية استضافت د. أحمد المقدم، أحد أعضاء المجموعة الاستشارية الاقتصادية لرئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر وعدد اخر من الحكومات المختلفة وأبرز مؤسسي و داعمي جمعيه الجالية المصرية والذي القي محاضره بعنوان (مصر.. ليس لها نظير).
حضر الندوة السفير المصرى لدى المملكه المتحدة طارق عادل والقنصل العام السفير علاء يوسف ومدير قسم الآثار المصرية والسودانية بالمتحف البريطاني وعدد من الأكاديميين البريطانيين المهتمين بالمصريات وكذا لفيف من أعضاء الجالية المصرية.
قدم السفير طارق عادل هدية تذكاريه للدكتور المقدم تعبيراً له عن تقديره و كل أعضاء الجالية المصرية لكل إسهاماته و دعمه المتواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الثقافى فى لندن يقيم ندوة ثقافية بعنوان "مصر.. ليس لها نظير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.