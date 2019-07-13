شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تجتمع مع محافظ البحر الأحمر وتؤكد دعمها قرار منع استخدام الأكياس البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة البيئة، اجتماعا، مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة، والمحافظة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وعبرت الوزارة عن دعمها لقرار المحافظ بحظر استخدام الأكياس البلاستيك، اعتبارا من أغسطس المقبل، مؤكدة على أهمية إجراء حوار مجتمعي لزيادة الوعي حول القضايا البيئية مشيرة إلى أن الأساس في البيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تشمل الحفاظ على الماء والهواء والتربة خاصة أن محافظة البحر الأحمر غنية بالموارد الطبيعية والكائنات الحية التي تستلزم التعاون والتنسيق بين الجهتين للحفاظ على هذه الثروات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى التعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية في محمية وادي الجمال، مؤكدة أنه تم توفير العديد من فرص العمل لسكان المجتمعات المحلية بالمحمية مشددة على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية.

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وأكدت الوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مستمرا مع المحافظة للوصول إلى الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الفنادق والمنشآت السياحية للحصول على النجمة الخضراء وكيفية عمل تنمية سياحية دون الإضرار بالبيئة، مضيفه أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة واضحة لتوعية المواطنين ودمج الشباب في العمل البيئي وإضافة بعض مواد التوعية البيئية إلى المناهج الدراسية لتعليم الأجيال المقبلة أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

من جانبه، أكد المحافظ أنه ناقش الوزارة على العديد من الأنشطة المستقبلية التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة البيئية في محافظة البحر الأحمر، مضيفا أن البعد البيئي يعد مكونا أساسيا من مكونات صناعة السياحة، مشيرا إلى السائح الأجنبي يقدر بشكل كبير البعد البيئي وإذا لم يشعر باهتمامنا به فلن يقوم بزيارتنا مجددا، كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني للحفاظ على البيئة والتي تعتبر مهمة وطنية تستلزم تضافر جهود كافة الأطراف والجهات.