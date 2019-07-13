شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: أخبار سارة عن إسكان الصحفيين قريبا ومشروعات مشتركة مع الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه لا تجديد للخطاب الدينى دون إشاعة هذا التجديد وهذا الفكر بين الناس.

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال افتتاح دورة تجديد الخطاب الدينى بأكاديمية الدعاة، أن المهنة هى الحل لكل محرر للشئون الدينية لنقل وجهة النظر الحقيقية تجاه هذا التجديد.

وأشار نقيب الصحفيين، ان مبنى نقابة الصحفيين يشهد تطويرا كبيرا، كما سيتم الإعلان عن أخبار سارة تخص الصحفيين ومشروعات إسكانية خاصة بالصحفيين قريبا.

فيما أعلن وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف ستطرح عددا من الشقق قريبا مخصصة للصحفيين بدعم من 15 الى 25 ألف جنيه، بنظام الفائدة التناقصية حسب السداد وبنظام التمويل العقارى إذا تم دفع نصف الثمن مقدما يحصل على الشقة دون فوائد.

واضاف أن الوزارة ستفتح مرحلة جديدة التمويل العقارى بمدينة برج العرب قريبا وخلال 3 شهور، وبجد أقصى 8 شهور وتشمل مجمعات خدمية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع نقيب الصحفيين على عدد من المشروعات الإسكانية المتعددة قبل انتخابات الصحفيين واتفقنا على عدم الإعلان وقتها لعدم الدفع بها كدعاية انتخابية.

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قال الزميل جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، إن العمل على دعم تجديد الخطاب الدينى واجب على نقابة الصحفيين.

وأضاف أن نقابة الصحفيين لها دور فى مواجهة التطرف وخاصة فى التسعينات والآن فى سيناء فكانت النقابة مع الأزهر والأوقاف والداخلية فى خندق واحد مع الأوقاف ضد الإرهاب.

وأشار عبدالرحيم، أن الصحافة الورقية فى مأزق وتنازع من أجل البقاء، مشددا على أن الصحافة الورقية تاريخ، فهى تمرض ولا تموت وهم ما يجعلنا نحتاج إلى تدريب لدعمها من خلال تطوير المحتوى.

وأعلن عبدالرحيم، عن استضافة النقابة لعدد 20 إماما يتدربون على العمل الصحفى والقدرة على دعم تجديد الخطاب الدينى من خلال الإعلام.