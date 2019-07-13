"قاصر العياط" تدافع عن شرفها بـسكين في صدر السائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة، التحقيق في مقتل سائق ميكروباص على يد فتاة قاصر شرع في اغتصابها بمركز العياط.

تلقى اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بلاغا من العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، ديوان القسم للإبلاغ عن جريمة قتل "قتلته علشان أحافظ على شرفي".

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التحريات الأولية التي أجراها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن المجني عليه استدرج الفتاة بحجة تسليمها هاتف صديقها، وزعم بعدها توصيلها إلى مسقط رأسها بمحافظة الفيوم.

حسب التحريات وأقوال الفتاة فوجئت الأخيرة بالسائق يحاول تجريدها من ملابسها ومعاشرتها، فأمسكت سكينا بالسيارة وسددت له أكثر من 4 طعنات في الصدر، وسلمت نفسها للقسم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.