شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستعد لإطلاق أحدث طائراتها دون طيّار.. تشبه طائرة أمريكية أسقطتها إيران (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الإسرائيلية باللغة الإنجليزية، أنباء حول محاولات إسرائيل بناء طائرة عملاقة دون طيار تشبه الطائرة الأمريكية العسكرية «آر كيو-4 جلوبال هوك»، لافتة إلى أن إسرائيل تعمل على تجهيز الطائرة وإطلاقها، في الوقت الحالي، حتى تفوق قدرات طائراتها الاستطلاعية بعيدة المدى.

وأشار قائد للطائرات الجوية الإسرائيلية التي تحمل اسم «أيتان»، والتي صنعتها إسرائيل منذ سنوات، إلى أن تطوير طائرة أيتان (طائرة دون طيار) وقدراتها ستصل إلى حد تشابهها مع الطائرة الأمريكية «جلوبال هوك»، وهو ما تنوي إسرائيل فعله.

وقال قائد آخر بسلاح الجو الإسرائيلي لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن «الطائرة التي سيتم تطويرها تحتاج إلى عدة أشهر حتى تصبح جاهزة لبدء رحلاتها التجريبية».

الطائرة أيتان، تُعرف باسم «هيرون تي بي»، بنتها شركة لصناعات الفضاء الإسرائيلية، وحلّقت الطائرة للمرة الأولى عام 2004، يصل وزنها إلى 5 أطنان تمتلك جناحين يبلغ طول الجناح 86 قدمًا، وتشبه الطائرة بوينج 737-200، التي ظهرت في الستينيات، وتحديدًا عام 1960، ويصل طول الطائرة إلى 45000 قدم، التقديرات الرسمية من جهة إسرائيل تشير إلى تمكنها من الطيران حتى 5000 ميل، حسب ما نشره موقع مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية.

أما الطائرة «جلوبال هوك» الأمريكية، فتبلغ 7 أطنان وهي طائرة عسكرية من طراز 737، وتتمتع بجناح طوله 130 قدمًا، تتشابه مع الطائرة إيتان، في كونهما طائرات طويلة المدى، لكن يختلف التصميم الخارجي للطائرة الأمريكية، حيث تشبه وجه الحوت، تصل طول الطائرة إلى 60 ألفًا.

Advertisements

كما أنها طائرة دون طيار من إنتاج شركة الصناعات العسكرية والجوية «نورثروب جرومان»، وكانت تُعرف باسم «تاير الثانية+»، وتستعملها القوات الجوية الأمريكية كطائرات استخبارات ومراقبة والاستطلاع، تلك الطائرة التي أسقطتها منظومة الدفاع الجوية الإيرانية، 20 يونيو الماضي.

لكن لم تعلن إسرائيل، حتى الآن، ما إذا كان تطويرها لطائرة إيتان، سيؤدي إلى تساوي حجمها مع «جلوبال هوك» أم ستفوقها حجمًا، لذلك فإن ترقية إسرائيل لطائراتها دون طيار طويلة المدى، سيمكنها من إبقاء طائرتها في الهواء لساعات، قد تصل إلى 40 ساعة، ومسح الأرض لمساحات شاسعة، لذا ستتمكن من الكشف عن مواقع الصواريخ والقذائف.

يذكر أن موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية نشر تقريرا نقلًا عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عام 2013، يشير إلى أن بحثًا أجرته شركة الاستشارات «بروست آند ساليفان»، أظهر أن إسرائيل هي أكبر مصدر للطائرات من دون طيار وأنها صدرت خلال سنوات تسبق 2013، طائراتها إلى عدة دول حول العالم، بمبلغ إجمالي وصل إلى 4.6 مليار دولار، بحسب مزاعم الصحيفة.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن تصدير هذه الطائرات يشكّل نسبة 10% من الصادرات الأمنية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه في العام 2008 تم تصدير طائرات من دون طيار بمبلغ 150 مليون دولار، وفي العام الذي تلاه صدرت بمبلغ 650 مليون دولار، بينما وصل حجم هذه الصادرات في 2010 إلى 979 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل صدّرت طائراتها دون طيار إلى إسبانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وجورجيا، وثلث هذه الصادرات تذهب إلى دول آسيوية وبينها سنغافورة والهند وأذربيجان، وتم تصدير 11% من هذه الطائرات إلى دول في أمريكا اللاتينية وبينها البرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والمكسيك، حسب ما قالته الصحيفة.

كما صدرت 1.5% منها وبمبلغ 69 مليون دولار إلى دول إفريقية بينها إثيوبيا ونيجيريا وأوغندا. وبلغ حجم هذه الصادرات إلى الولايات المتحدة 3.9% من مجمل صادرات الطائرات من دون طيار، ونشر موقع «سكاي نيوز» التقرير في العام ذاته، وتستمر إسرائيل في محاولاتها لتطوير طائراتها.