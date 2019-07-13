شكرا لقرائتكم خبر عن «المسماري»: نهاية أحلام الشيخة موزة وأمير قطر وتركيا في ليبيا «قربت للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشعب المصري عليه، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال بمدينة بنغازي أول أمس الخميس.

وأضاف «المسماري»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، أن الهجوم الانتحاري أسفر عنه عشرات الجرحى من المدنيين والعسكريين.

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وشن «المسماري» هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أنه يعبث بالأمن الليبي، حيث إنه يرسل المتفجرات والأسلحة والتمويل اللازم للجماعات الإرهابية الموجودة بليبيا.

وأوضح «المسماري» أن «أردوغان» لا يعير أي اهتمام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن الليبي، لافتا إلى أن تركيا دخلت في معركة مباشرة مع الجيش الوطني الليبي.

وتابع «المسماري»: «الجيش المصري دمر أحلام أردوغان حينما تم القضاء على الإخوان، طرابلس ستعود قريبا لأرض الوطن وسيتم تطهيرها من الإرهابيين، نهاية أحلام الشيخة موزة وأمير قطر وتركيا في ليبيا قربت للغاية».