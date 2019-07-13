شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات الأطباء»: تلقينا طعنين ضد ترشح «مينا» على مقعد قطاع القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، عضو لجنة انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة فتحت باب الطعون في الانتخابات، من 10 إلى 14 يوليو الجاري.

وأضاف «عبدالحميد»، في تصريحات صحفية، السبت، أن الفترة الماضية سارت بلا طعون إلى أن تقدم اثنان من المرشحين بطعنين ضد الدكتورة منى مينا، عضو المجلس، والمرشحة على قطاع القاهرة ومقعد النقيب.

وأوضح أن «الأسباب التي سردها صاحبا الطعنين، تتمثل في أن مينا أمضت فترتين انتخابيتين لمدة 8 سنوات متصلة كعضو في النقابة العامة، وبالتالي لا يحق لها الترشح على مقعد قطاع القاهرة».