شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحدي الـ«FaceApp».. نصائح هاني الناظر لمواجهة الشيخوخة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عددًا من النصائح لحماية الجسم من أعراض الشيخوخة، خاصة بعد انتشار تحدي تطبيق «FaceApp» الذي يكشف عن شكل الإنسان بعد عمر طويل.

وقال الناظر عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «تمام كده خلاص حضراتكم عرفتوا شكلكم هايكون إيه لما تكبروا في السن؟ طيب تعالوا نعرف ممكن نعمل إيه علشان نحافظ على البشرة ونأخر هذه التغيرات ونقلل التجاعيد ونفضل شباب».

وتابع: «أولا نشرب كل يوم ثلاثة لتر مياه موزعة على اليوم كله.. ثانيا ناكل يوميا طبق سلطة خضراء يحتوي على الجزر والفلفل الألوان والجرجير والطماطم والخيار.. ثالثا عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من ١٠ صباحا حتى 4 عصرًا ويمكن استخدام الشمسية أو الكاب للحماية أو كريمات الوقاية من الشمس.. رابعا البعد عن التدخين بكل أنواعه.. خامسًا أفضل أنواع الصابون للبشرة هو صابون الجلسرين.. سادسا وأخيرا القناعة والرضا بما في أيدينا والسعي في الخير وحب الناس والبعد عن الحقد والغل والكراهية».