نشرة الحوادث المسائية.. انتحار فران ومقتل فتاة ومطاردة الداخلية لمروجي الكيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

شاب يُنهي حياة حبيبته بمدينة نصر

أنهى شاب حياة حبيبته بمدينة نصر، وذلك بعد وصلة ضرب مُبرح لشكه في سلوكها.

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10 أغسطس.. الحكم على 28 متهما في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز جلسة إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " لجلسة 10 أغسطس، للحكم.

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إحالة دفاع متهمي "فساد المليار دولار" للمحاكمة بتهمة التزوير

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد المليار دولار"، للمحاكمة.

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كشف غموض مقتل بائع وابنته على يد جاره بحلوان

كشفت تحريات مباحث القاهرة تفاصيل العثور جثة بائع فاكهة وبجواره جثة ابنته، وأن جاره هو مرتكب الواقعة. بدافع الانتقام

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حبس فرد أمن خنق زوجته بالشيخ زايد

أمرت نيابة أكتوبر أول، بحبس فرد أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل زوجته خنقًا لرفضها العودة إلى منزل الزوجية.

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الداخلية تطارد مروجي الكيف وحائزي الأسلحة النارية بـ 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط.

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"الأعلى للنيابة الإدارية" يناقش آليات مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اجتماعه الأول برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة، لمناقشة آليات مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة

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تفاصيل قتل مُسن على يد جزار داخل شقته بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي وفر هاربا.

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إحالة 4 موظفين بـ"الصناعات الغذائية" للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 4 مسئولين بتهمة الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، للمحاكمة الجنائية.

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تجديد حبس مالك حمام سباحة في واقعة مصرع طفل صعقا بالكهرباء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، تجديد حبس مالك حمام سباحة غير مرخص 15 يومًا على التحقيقات في واقعة وفاة طفل صعقًا بالكهرباء داخله.

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برصاصة في الرأس.. انتحار فران في عين شمس

تباشر نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، التحقيق في انتحار فران بطلق ناري في الرأس داخل شقته بعين شمس.

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