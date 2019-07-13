الآثار: القبض على سائح التقط صورًا مخلة بمنطقة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد عاطف

قالت وزارة الآثار، إن أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم ألقوا القبض على أحد الزائرين الأجانب أثناء التقاط صور مخلة بالتليفون المحمول الخاص به.

وأوضح بيان للوزارة، اليوم السبت، أن تلك الواقعة كانت في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية.

وأوضح أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، حيث تم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به.

وأضاف محي الدين أنه سوف يتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.